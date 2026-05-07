Kübra Yapıcı cinayetinde dehşete düşüren sır perdesi! Toprağa gömdükleri silah böyle bulundu

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı'nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.
İncelemede Yapıcı'nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma neticesinde Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca, Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu. Torağa gömülen tabancanın bulunduğu alanda renkli bir taş olduğu da görüntülere yansıdı.
KAN DONDURAN DETAYLAR: CESEDİ TOPRAKTAN ÇIKARIP…
Öte yandan cinayetin nasıl işlendiğine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın bir araç içerisinde silahla öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü, şüphelilerin araçla İstanbul'a gittikleri ve ardından da tekrar olay yerine dönerek cesedi topraktan çıkarıp, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda varilde yaktıkları, yanmayan kısımları ise bir baraja attıkları öğrenildi.
Yine şahısların olayda kullandıkları silahı İstanbul'a giderken Eskişehir'de attıkları, ancak silahın ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.
Burdur'da, Kübra Yapıcı'nın götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürülmesiyle ilgili Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda arama çalışması yapıldı. İlyas Umut Dalğar'ın, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını, ceset parçalarının bir kısmının ise baraja atıldığı yönündeki ifadesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. Korkuteli Barajı'ndaki yer göstermenin yapıldığı alanda ekipler uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.