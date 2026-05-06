Kurban Bayramı'nda çalışacaklar dikkat! Ek çalışma ücretleri arttı mı? Bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacak? Ödemeler nasıl yapılacak?

Kurban Bayramı öncesinde tatilin 9 güne uzatılmasıyla birlikte gözler bayram mesaisi ücretlerine çevrildi. Kamu çalışanları idari izin avantajı yaşarken, özel sektörde çalışanlar için bayramda mesai yapmak ek kazanç anlamına geliyor. 4,5 günlük çalışma karşılığında asgari ücretliden yüksek maaşlılara kadar herkesin alacağı ücret değişirken, en düşük ödeme 5.505 TL'den başlıyor. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, kim ne kadar kazanacak? İşte merak edilen detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜNLÜK TATİLDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.
Memurlar, devlet dairelerinde görev yapan personel ile belediye çalışanlarının 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarının toplamda 9 günlük bir tatil imkanına kavuşacak.
Özel sektör çalışanları için ise tatil sürecinin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (arefe günü) başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Buna göre özel sektör çalışanları yaklaşık 5,5 günlük bir tatil yapabilecek.
BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?
Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.
Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.
Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.
Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN BAYRAM MESAİSİ HESABI
2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor.
Bayram mesaisi, normal günlük ücretin iki katı olarak ödendiği için, bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyeye ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor.
Kurban Bayramı 1.5 gün idari izin de dahil edildiğinde toplam 4,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak. Bayram boyunca çalışan asgari ücretli bir personel, tam maaşının yanı sıra 5.505 TL ek ödeme alabilecek. Toplamda ise ay sonu 39.636,00 TL maaş alacak.
İşte brüt maaşı 35.000 TL'den 100.000 TL olanlar için ayrıntılı hesaplama:
35.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 1.166,67 TL
Resmi tatil ek ödeme: 5.250 TL
Cumartesi ek ödeme: 1.750 TL
Toplam brüt: 42.000 TL
Net (yaklaşık): 33.600 TL
40.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 1.333,33 TL
Resmi tatil ek ödeme: 6.000 TL
Cumartesi ek ödeme: 2.000 TL
Toplam brüt: 48.000 TL
Net (yaklaşık): 38.400 TL
45.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 1.500 TL
Resmi tatil ek ödeme: 6.750 TL
Cumartesi ek ödeme: 2.250 TL
Toplam brüt: 54.000 TL
Net (yaklaşık): 43.200 TL
50.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 1.666,67 TL
Resmi tatil ek ödeme: 7.500 TL
Cumartesi ek ödeme: 2.500 TL
Toplam brüt: 60.000 TL
Net (yaklaşık): 48.000 TL
55.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 1.833,33 TL
Resmi tatil ek ödeme: 8.250 TL
Cumartesi ek ödeme: 2.750 TL
Toplam brüt: 66.000 TL
Net (yaklaşık): 52.800 TL
60.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 2.000 TL
Resmi tatil ek ödeme: 9.000 TL
Cumartesi ek ödeme: 3.000 TL
Toplam brüt: 72.000 TL
Net (yaklaşık): 57.600 TL
65.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 2.166,67 TL
Resmi tatil ek ödeme: 9.750 TL
Cumartesi ek ödeme: 3.250 TL
Toplam brüt: 78.000 TL
Net (yaklaşık): 62.400 TL
70.000 TL brüt maaş
Günlük ücret: 2.333,33 TL
Resmi tatil ek ödeme: 10.500 TL
Cumartesi ek ödeme: 3.500 TL
Toplam brüt: 84.000 TL
Net (yaklaşık): 67.200 TL