Kurban Bayramı'nda çalışacaklar dikkat! Ek çalışma ücretleri arttı mı? Bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacak? Ödemeler nasıl yapılacak?

Kurban Bayramı öncesinde tatilin 9 güne uzatılmasıyla birlikte gözler bayram mesaisi ücretlerine çevrildi. Kamu çalışanları idari izin avantajı yaşarken, özel sektörde çalışanlar için bayramda mesai yapmak ek kazanç anlamına geliyor. 4,5 günlük çalışma karşılığında asgari ücretliden yüksek maaşlılara kadar herkesin alacağı ücret değişirken, en düşük ödeme 5.505 TL'den başlıyor. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, kim ne kadar kazanacak? İşte merak edilen detaylar…

Özel sektör çalışanları için ise tatil sürecinin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (arefe günü) başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Buna göre özel sektör çalışanları yaklaşık 5,5 günlük bir tatil yapabilecek.

Memurlar, devlet dairelerinde görev yapan personel ile belediye çalışanlarının 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarının toplamda 9 günlük bir tatil imkanına kavuşacak.

Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.