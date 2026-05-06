Mayıs ayında sürpriz! 6 metre karın içinde kayboldular

Yüksekova ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde mayıs ayı itibarıyla kar esareti sürüyor. Özellikle Çobanpınar köy yolunda yoğunlaşan karla mücadele çalışmaları, kış aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcarken, bazı noktalarda kar kalınlığının 6 metreye ulaşması çalışmaları güçleştiriyor.