SON DAKİKA: Gaziantep'te hamile kadının ölümünde soru işareti! Şoke eden mesajlar... Olaydan yarım saat önce...

Acılı aile, Emel'in düşme anında pencerede bir kişinin belirmesi ve düştükten yarım saat sonra telefonundan "İntihar edeceği" yönünde mesajlar atılmasına rağmen verilen takipsizlik kararının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtti. Olay 26 Haziran 2025'te yaşandı.

Gaziantep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan (38) yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Emel'in intihar ettiğini öne süren eşi Şirin Bayhan cenazeye katılmazken olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Olayla ilgili savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan etti. Anne Muazzez Akbaş "Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku'daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın" dedi.