20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi

KIRMIZI bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak yurda getirilen şüpheli tutuklandı. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."