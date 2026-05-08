Komşuluktan “konut” sakinliğine geçiş

Bir zamanlar şehir, sadece binalardan ibaret değildi; insanın insanla temas ettiği, selamın dolaştığı, kapıların kilitlenmeden de güven verdiği bir hayattı. Mahalle dediğimiz şey, taş ve betonun değil; ahlakın, merhametin ve terbiyenin örgütlendiği bir sosyal dokuydu. Bugün ise şehirler büyüdü, binalar yükseldi; fakat insan küçüldü, ilişkiler sığlaştı. Artık "komşu" değil, "yan daire sakini" var.

TOPLUMSAL KAYITSIZLIK

Eskinin mahallesi bir okuldu. Çocuğun terbiyesi sadece ailesine bırakılmaz, sokak onu tamamlar, mahalle onu şekillendirirdi. Bir yanlış yaptığında sadece anne-baba değil, komşu teyze de uyarırdı. Çünkü herkes birbirinin hayatına mesuldü. Bu, bir müdahale değil; bir sahiplenme biçimiydi. Bugün ise "kimse kimseye karışmasın" anlayışı, aslında kimsenin kimseyi umursamamasına dönüşmüş durumda.

MODERN KALE

Modern siteler, güvenlikli kapıları ve kameralarıyla huzur vaat ediyor. Fakat bu huzur, ironik bir şekilde insanı insandan koruma üzerine kurulmuş bir yalnızlık düzeni. Aynı apartmanda yıllarca yaşayan insanların birbirinin adını bilmediği bir düzende, güvenlik gerçekten sağlanmış sayılır mı? Fiziksel güvenlik artarken, sosyal güvenlik çökmüş durumda. Çünkü insan, en çok tanımadığı insandan korkar.

MESAFELİ YAŞAM

Komşuluk sadece bir mekânsal yakınlık değil, ahlaki bir bağdır. İslam kültüründe komşunun hakkı, neredeyse akraba seviyesinde görülür. Açken tok yatmamak, hastayken ziyaret edilmek, dertliyken dinlenmek... Bunlar birer erdem değil, birer sorumluluktur.

EKSİK HAYATLAR...

Bugün ise komşunun kapısını çalmak neredeyse "rahatsızlık vermek" olarak algılanıyor. Yardımlaşma yerini mesafeye, samimiyet yerini soğuk nezakete bırakmış durumda. Bu dönüşüm sadece bireysel tercihlerle açıklanamaz; modern şehir planlaması da bu yalnızlığı üreten bir yapı kuruyor. Yüksek duvarlar, güvenlik kulübeleri, özel alan vurgusu... Hepsi insanı izole eden, bireyi merkeze alırken toplumu ihmal eden bir anlayışın ürünü. Oysa şehir, insanın birlikte yaşama sanatıdır. Bu sanat unutulduğunda, geriye sadece düzenli ama ruhsuz yapılar kalır. Şehir kültürünün sürgün edilmesi, aslında insanın kendi özünden uzaklaşmasıdır. Çünkü insan, ilişkiler içinde anlam kazanır. Selam vermediği, hal hatır sormadığı, acıyı ve sevinci paylaşmadığı bir hayat; ne kadar konforlu olursa olsun eksiktir.

BİR SELAMLA BAŞLAR

Bugün yeniden düşünmek zorundayız: Biz gerçekten daha mı güvendeyiz, yoksa sadece daha mı yalnızız? Belki de çözüm çok karmaşık değil. Bir kapıyı çalmak, bir selam vermek, bir ihtiyacı fark etmek... Küçük gibi görünen bu adımlar, kaybolan şehir ruhunu yeniden inşa edebilir. Çünkü şehir, önce kalpte kurulur; sonra sokaklara taşar.