KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI 2026? | Arefe günü hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?

Rahmet, bereket ve paylaşma duygularının yoğun şekilde hissedildiği Kurban Bayramı için heyecan giderek artıyor. 2026 yılı dini takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar, bayramın hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlananlar kadar tatil planı yapanlar da "2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
İslam dünyasında birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş 2026 yılı bayram tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde kurbanlık hazırlıkları başlarken, resmi tatil takvimini değerlendirmek isteyenler de gözünü açıklanan dini günler takvimine çevirdi. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi gün başlayacak? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Bugünkü tarihten itibaren (8 Mayıs 2026) Kurban Bayramı'nın birinci gününe tam 19 gün kalmıştır. Arefe gününe kadar olan süre ise 18 gündür.
DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar için Diyanet tarafından paylaşılan resmi takvim şu şekildedir:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kabine Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.