Taşacak Bu Deniz 27. Bölüm izle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm izle (8 Mayıs 2026)

Yapımda bu hafta, duygusal tansiyon zirve yapıyor. Evladına kavuşmak için sınırları zorlayan Şirin, Eleni'yi rehin alarak taşları yerinden oynatıyor. Adil'in mantığı ile kalbi arasındaki amansız savaş, düşmanı Şerif ile masaya oturmasına neden olurken; Sümela Manastırı'nda gerçekleşecek buluşma tüm karakterlerin kaderini sonsuza dek değiştirecek bir trajediye kapı aralıyor.

Şirin'in oğluna kavuşmak için Eleni'yi kaçırması, herkesin hayatını geri dönülmez bir noktaya sürükler. Esme, kızını bir kez daha kaybetme korkusuyla paramparçadır. Adil ise Niko'dan duydukları ile delirmek üzeredir. Mantığı ona başka bir gerçeği dayatsa da kalbi Eleni'den vazgeçemez.

Adil, Eleni'yi kurtarmak için ömrü boyunca düşmanı bildiği Şerif'le takas yapmayı kabul eder. Esme ise kızına kavuştuğu an, yirmi yıllık sessizliği bozup her şeyi anlatmaya kararlıdır. Belki de ilk kez, kader onların yaralarını sarmaya bu kadar yaklaşmıştır.

Yol onları her şeyin başladığı yere; Sümela Manastırı'na götürür. Ancak umutla gidilen o tarihi mekânda kader, hepsi için bambaşka bir son hazırlamıştır. Sulh içinde gerçekleşmesi gereken takas, Hicran'ın gizlice içeri soktuğu silahla bir anda kana bulanır. Şerif'in kurşunu, yirmi yıllık hasreti tam ortasından vurur. Ancak Esme, bu sefer kadere yenilmemeye ant içmiştir.