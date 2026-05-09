TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Karadeniz'in etkileyici atmosferini dram ve aksiyonla buluşturan Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri derinden sarstı. Özellikle fragmanda geçen "Ben de seni çok seviyorum babam!" sözleri sosyal medyada gündem olurken, yeni bölümde yaşanacak yüzleşmeler heyecanı zirveye taşıdı.
TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; Sümela Manastırı'nda yaşanan silahlı çatışmanın ardından herkesin hayatını değiştirecek gelişmeler dikkat çekiyor. Şerif'in ateşlediği silahın kimi hedef aldığı henüz netlik kazanmazken, Adil ve Esme cephesinde duygusal kırılmalar yaşanıyor.
Fragmanda özellikle baba-kız arasında geçen duygu dolu sahne izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümünde geçmişin sırlarının tek tek ortaya çıkması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirin'in oğluna kavuşmak için Eleni'yi kaçırması, tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir yolun içine sürükledi. Adil, Eleni'yi kurtarabilmek adına yıllardır düşman bildiği Şerif'le iş birliği yapmak zorunda kaldı. Esme ise kızına yeniden kavuşmanın verdiği umutla, 20 yıldır sakladığı gerçeği açıklamaya karar verdi.
Ancak her şeyin çözüleceği düşünülen anda Hicran'ın gizlice içeri soktuğu silah olayların seyrini değiştirdi. Tarihi Sümela Manastırı'nda gerçekleşen takas, bir anda kana bulandı. Patlayan silah sonrası yaşananlar yeni bölüme dair soru işaretlerini artırdı.
YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde; Esme'nin açıklayacağı büyük sır, Adil'in vereceği kritik karar ve Şerif'in kurşununun sonuçları hikâyenin yönünü tamamen değiştirecek. Fragmandaki duygusal sahneler, dizinin finaline doğru gerilimin daha da yükseleceğinin sinyalini verdi.