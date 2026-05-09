TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Şirin'in oğluna kavuşmak için Eleni'yi kaçırması, tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir yolun içine sürükledi. Adil, Eleni'yi kurtarabilmek adına yıllardır düşman bildiği Şerif'le iş birliği yapmak zorunda kaldı. Esme ise kızına yeniden kavuşmanın verdiği umutla, 20 yıldır sakladığı gerçeği açıklamaya karar verdi.

Ancak her şeyin çözüleceği düşünülen anda Hicran'ın gizlice içeri soktuğu silah olayların seyrini değiştirdi. Tarihi Sümela Manastırı'nda gerçekleşen takas, bir anda kana bulandı. Patlayan silah sonrası yaşananlar yeni bölüme dair soru işaretlerini artırdı.