BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | Babalar Günü hangi ayda? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? 2026 Babalar Günü tarihi…

Babalar Günü 'nün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi "Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu anlamlı gün, babalarına sürpriz yapmak isteyenler tarafından şimdiden araştırılıyor. Peki Babalar Günü Haziran'ın kaçında kutlanacak? İşte Babalar Günü'nün tarihi ve ortaya çıkış hikayesi…

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'da gerçekleşmiştir.

Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart'ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.

Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.

BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Babalar Günü Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2026 Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ

Babanıza olan sevginizi göstermenin pek çok yolu var. Hem kullanışlı hem de anlamlı bir hediye arayanlar için öne çıkan bazı seçenekler derledik.

Teknolojik Ürünler: Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar veya oyun konsolu aksesuarları.

Kişiye Özel Tasarımlar: İsim yazılı cüzdanlar, özel tasarım kupalar veya nostaljik fotoğraf albümleri.

Giyim ve Aksesuar: Klasik bir saat, şık bir gömlek veya rahat bir spor ayakkabı.

Deneyim Hediyeleri: Birlikte gidebileceğiniz bir akşam yemeği, maç bileti veya kısa bir hafta sonu tatili.