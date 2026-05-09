  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU? AFAD SON DEPREMLER 9 MAYIS

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU? AFAD SON DEPREMLER 9 MAYIS

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü “son dakika deprem” gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Muğla çevresinde günün erken saatlerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların “deprem oldu mu, nerede meydana geldi?” sorularına yönelmesine neden oldu. Ülke genelinde farklı noktalarda kaydedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Son olarak Tekirdağ ve çevresinde yaşanan hareketlilik de dikkat çekti. Bölgede hissedilen sarsıntılar sonrası gözler resmi kurumların paylaştığı güncel deprem listelerine çevrildi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Günün erken saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntılar sonrası "son depremler nerede oldu?" sorusu çok sayıda kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen hareketlilik, vatandaşları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine yönlendirdi.

Yayımlanan son bilgilere göre, 8 Mayıs 2026 tarihli deprem listesinde yer alan sarsıntılar çeşitli merkezlerde meydana geldi. Ülke genelinde hissedilen bu depremler, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde dikkat çekti. Deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER 9 MAYIS CUMARTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-05-09 13:46:4938.1836138.5905615.78ML1.8Battalgazi (Malatya)
2026-05-09 13:27:4336.5161138.592787.81ML1.8Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.37 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-05-09 13:23:5939.4258329.243616.0ML1.1Emet (Kütahya)
2026-05-09 13:02:3539.1405628.153897.0ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-09 12:59:2935.9261130.2528.42ML3.5Akdeniz - [41.20 km] Demre (Antalya)
2026-05-09 12:56:5439.4113928.02256.98ML1.2Bigadiç (Balıkesir)
2026-05-09 12:53:4339.3405628.0811110.22ML2.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-09 12:49:2240.0738.686947.12ML0.9Gölova (Sivas)
2026-05-09 12:48:4540.3705640.188337.0ML1.5Aydıntepe (Bayburt)
2026-05-09 12:35:0739.3428.0744412.21ML2.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-09 12:33:3136.2494431.441397.03ML1.2Akdeniz - [50.31 km] Alanya (Antalya)
2026-05-09 12:30:2538.5555628.492787.0ML1.1Kula (Manisa)
2026-05-09 12:26:1238.6677829.674176.99ML1.0Banaz (Uşak)
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA