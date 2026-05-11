KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte özellikle çalışanların tatil hazırlıkları başladı. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram hangi güne geliyor? Bayrama kaç gün kaldı? İşte tüm merak edilenler...
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alınan karara göre Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi