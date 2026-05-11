KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? soruları merak ediliyor. 9 güne uzatılan bayram tatili için hazırlıklar da başladı. Peki Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte özellikle çalışanların tatil hazırlıkları başladı. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram hangi güne geliyor? Bayrama kaç gün kaldı? İşte tüm merak edilenler...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

