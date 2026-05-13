Listede yok yok! Trende unutulan eşyalar açık artırmayla satışa çıkıyor: En çok unutulan ürün şaşırttı

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı trenler ve kent içi raylı sistemlerde yolcuların unuttuğu ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Kayıp eşya bürolarında yapılan incelemelerde en sık unutulan ürünler belirlenirken, listede oldukça dikkat çekici eşyalar da bulunuyor. Gözlük, elektronik cihazlar ve kişisel eşyaların yanı sıra mutfak robotu, borcam ve hatta drone seti gibi sıra dışı ürünlerin de yer alması dikkat çekti.
TRENLERDE UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKIYOR
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve muhafaza süresi dolan kayıp eşyaların açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağını açıkladı.
Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerin yanı sıra Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan eşyalar kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak.
EŞYALAR BÖYLE TESPİT EDİLİYOR
Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında belirleniyor.
Yolcular tarafından bulunup görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Eşyalar; tarih, tren, vagon ve koltuk numarası gibi bilgilerle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.
BİR YIL BOYUNCA SAHİPLERİ BEKLENİYOR
Akar, kokar ve bozulabilir yiyecekler dışındaki eşyalar, ilgili mevzuat kapsamında bir yıl boyunca muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler ise açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.
AÇIK ARTIRMA 3 GÜN SÜRECEK
Kayıp eşyalar için düzenlenecek açık artırma, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak ürünlerin listeleri ise bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
ELEKTRONİKTEN KIYAFETE KADAR BİRÇOK ÜRÜN VAR
Açık artırmada "elektronik", "karma eşya" ile "kıyafet ve tekstil" kategorilerinde satış yapılacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken; Karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri bulunacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler satışa sunulacak.
EN ÇOK GÖZLÜK UNUTULDU
Genel Müdürlük verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu.
Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca 21 şeker ölçme cihazı ve 78 şemsiye de unutulan eşyalar arasında yer aldı.
LİSTEDE YOK YOK: BORCAM, TENCERE, DRON…
Trenlerde unutulan ilginç eşyalar da dikkat çekti. Kayıp eşya listesinde 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı ve 1 mutfak robotu yer aldı.