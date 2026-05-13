Listede yok yok! Trende unutulan eşyalar açık artırmayla satışa çıkıyor: En çok unutulan ürün şaşırttı

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı trenler ve kent içi raylı sistemlerde yolcuların unuttuğu ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerin yanı sıra Marmaray , Başkentray ve Sirkeci -Kazlıçeşme hattında bulunan eşyalar kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak.

Kayıp eşya bürolarında yapılan incelemelerde en sık unutulan ürünler belirlenirken, listede oldukça dikkat çekici eşyalar da bulunuyor. Gözlük, elektronik cihazlar ve kişisel eşyaların yanı sıra mutfak robotu, borcam ve hatta drone seti gibi sıra dışı ürünlerin de yer alması dikkat çekti.

EŞYALAR BÖYLE TESPİT EDİLİYOR

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında belirleniyor.

Yolcular tarafından bulunup görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Eşyalar; tarih, tren, vagon ve koltuk numarası gibi bilgilerle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.

BİR YIL BOYUNCA SAHİPLERİ BEKLENİYOR

Akar, kokar ve bozulabilir yiyecekler dışındaki eşyalar, ilgili mevzuat kapsamında bir yıl boyunca muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler ise açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.