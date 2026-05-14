Şekersiz, hafif, serinletici! 3 malzemeyle buz gibi lezzet! Ev yapımı dondurma tarifi yazın favorisi oldu

Yaz aylarında hem serinlemek hem de hafif tatlılar tüketmek isteyenler için 3 malzemeli sağlıklı dondurma tarifi öne çıkıyor. Sadece 120 kalorilik bu pratik lezzet, doğal içeriğiyle dikkat çekiyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifin yapımı da oldukça basit. Peki 3 malzemeli dondurma nasıl yapılır? İşte detaylar...
3 MALZEMEYLE EV YAPIMI SAĞLIKLI DONDURMA TARİFİ
GEREKLİ MALZEMELER
Bu kolay dondurma tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler oldukça basit:
3 adet olgun muz (dilimlenip dondurulmuş)
200 ml sade yoğurt (tercihen süzme yoğurt)
2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
Muz yerine kullanılabilecek alternatifler
Muz yerine farklı meyveler kullanarak değişik aromalar elde etmek mümkün. Donmuş mango tropikal bir tat sunarken, avokado daha kremsi bir kıvam sağlayabiliyor. Çilek veya orman meyveleri ise hafif ekşi ve ferah bir lezzet katıyor.
Yoğurt yerine neler kullanılabilir?
Tarifi vegan hale getirmek isteyenler için badem sütü veya sade süt iyi bir alternatif olabilir. Daha yoğun bir kıvam isteyenler süzme yoğurt tercih edebilir. Krem peynir ise dondurmaya ekstra yoğunluk kazandırıyor.
Tatlandırıcı seçenekleri
Bal yerine akçaağaç şurubu, Hindistan cevizi şekeri veya doğal tatlandırıcılar kullanılabiliyor. Muzun doğal şekeri yeterli gelirse ekstra tatlandırıcı eklemeye de gerek kalmayabiliyor.
Ekstra lezzet katkıları
Vanilya özü, tarçın veya kakao tozu gibi eklemelerle tarif farklılaştırılabilir. Ayrıca kıyılmış ceviz, badem veya fındık kullanılarak kıtır bir doku elde edilebilir.
3 MALZEMELİ DONDURMA NASIL YAPILIR?
İlk olarak dondurulmuş muz dilimlerini blender ya da mutfak robotuna alın. Ardından yoğurdu ekleyip karışım pürüzsüz kıvam alana kadar çekin. Son olarak bal veya akçaağaç şurubunu ekleyerek birkaç dakika daha karıştırın. Hazırlanan dondurma hemen tüketilebilir ya da daha sert kıvam için yaklaşık 30 dakika dondurucuda bekletilebilir.
SERVİS ÖNERİLERİ
Dondurmanın üzerine çilek, yaban mersini veya kivi dilimleri ekleyebilirsiniz. Fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişlerle çıtır bir tat yakalamak mümkün. İsteğe göre doğal çikolata sosu veya bal da kullanılabilir.
DONDURMANIN PÜF NOKTALARI
Muzların tamamen donmuş olması tarifin en önemli detaylarından biri. Böylece daha yoğun ve kremsi bir kıvam elde edilir. Güçlü bir blender kullanılması da pürüzsüz sonuç açısından önem taşıyor. Eğer kıvam çok yumuşak olursa servis öncesinde kısa süre dondurucuda bekletmek yeterli oluyor.