Şekersiz, hafif, serinletici! 3 malzemeyle buz gibi lezzet! Ev yapımı dondurma tarifi yazın favorisi oldu

Muz yerine kullanılabilecek alternatifler

Muz yerine farklı meyveler kullanarak değişik aromalar elde etmek mümkün. Donmuş mango tropikal bir tat sunarken, avokado daha kremsi bir kıvam sağlayabiliyor. Çilek veya orman meyveleri ise hafif ekşi ve ferah bir lezzet katıyor.

Yoğurt yerine neler kullanılabilir?

Tarifi vegan hale getirmek isteyenler için badem sütü veya sade süt iyi bir alternatif olabilir. Daha yoğun bir kıvam isteyenler süzme yoğurt tercih edebilir. Krem peynir ise dondurmaya ekstra yoğunluk kazandırıyor.

Tatlandırıcı seçenekleri

Bal yerine akçaağaç şurubu, Hindistan cevizi şekeri veya doğal tatlandırıcılar kullanılabiliyor. Muzun doğal şekeri yeterli gelirse ekstra tatlandırıcı eklemeye de gerek kalmayabiliyor.

Ekstra lezzet katkıları

Vanilya özü, tarçın veya kakao tozu gibi eklemelerle tarif farklılaştırılabilir. Ayrıca kıyılmış ceviz, badem veya fındık kullanılarak kıtır bir doku elde edilebilir.