SON DAKİKA: Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme! O fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

Tunceli'de, Türkiye'nin hafızasında yer eden Gülistan Doku olayında yeni bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisine ait olduğu belirtilen ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf ortaya çıktı. İşte detaylar…









Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra hayatını kaybettiği değerlendirilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.

Söz konusu karede, Doku'nun ailesiyle birlikte bir düğünde olduğu; annesi Bedriye Doku, ablası Aynur Doku ve bazı kuzenlerinin de fotoğrafta yer aldığı öğrenildi. Görüntünün, genç öğrencinin yaşadığı olaydan kısa bir süre önce çekildiği belirtildi.