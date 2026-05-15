SON DAKİKA: Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme! O fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra hayatını kaybettiği değerlendirilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
Söz konusu karede, Doku'nun ailesiyle birlikte bir düğünde olduğu; annesi Bedriye Doku, ablası Aynur Doku ve bazı kuzenlerinin de fotoğrafta yer aldığı öğrenildi. Görüntünün, genç öğrencinin yaşadığı olaydan kısa bir süre önce çekildiği belirtildi.
İŞTE O FOTOĞRAF
Fotoğrafta gülümseyen Gülistan Doku bu mutlu anlarından bir süre sonra Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü okumak ve hayallerini gerçekleştirmek için gittiği Tunceli'de organize bir şekilde katledildi.
Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eski sevgili Zeinal Abarokov ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.