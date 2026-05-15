Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Başsavcılık Nevzat Bahtiyar için ne talep etti?

Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 yılında korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında bir yeni gelişme daha yaşandı.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılaması yapılan Nevzat Bahtiyar bu kez 'kasten öldürme' suçunun 17 yıl ceza aldı. Ancak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Başsavcılık, kararın kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, Yargıtay'ya başvurdu.

"SANIKLAR OLAY SAATİNDE ARİF GÜRAN'IN EVİNİN CİVARINDA"

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'a itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Olay günü sanıklar ağabey Enes, amca Salim ve anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde baba Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.

Ayrıca Ulusal Kriminal Büro'nun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran'ın ahır ve ev bölgesine ulaştığı belirlenmiştir. Bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri tespit edilmiştir.