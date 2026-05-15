Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Başsavcılık Nevzat Bahtiyar için ne talep etti?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 yılında korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında bir yeni gelişme daha yaşandı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalar sonucunda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırırmış müebbet hapis cezası, küçük kızı dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi anne, ağabey ve amcanın cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'ın cezasını az bularak bozdu ve dosyayı Diyarbakır'a gönderdi.
8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılaması yapılan Nevzat Bahtiyar bu kez 'kasten öldürme' suçunun 17 yıl ceza aldı. Ancak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Başsavcılık, kararın kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, Yargıtay'ya başvurdu.
"SANIKLAR OLAY SAATİNDE ARİF GÜRAN'IN EVİNİN CİVARINDA"
Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'a itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Olay günü sanıklar ağabey Enes, amca Salim ve anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde baba Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.
Ayrıca Ulusal Kriminal Büro'nun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran'ın ahır ve ev bölgesine ulaştığı belirlenmiştir. Bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri tespit edilmiştir.
Bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran'ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vermişler. İştirak iradelerini ortaya koydukları, 'kasten öldürme' suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmıştır.
Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK 37 delaletiyle TCK'nin 82/1-e maddesi kapsamında kalan 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nin 39/1-2.c maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi karşısında temyiz kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur. Kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan bozulması talebi arz olunur."