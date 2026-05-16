2026 için küresel alarm! Süper El Nino için geri sayım başladı!

Okyanus yüzey sıcaklıklarında başlayan olağanüstü değişimin zincirleme bir etki yaratabileceği belirtilirken, 2026 yılında dünya genelinde etkisini artırması beklenen bu doğa olayının kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve iklim dengesizlikleriyle birlikte "kavrulma" dönemini tetikleyebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, sürecin seyrine dair belirsizliğin devam ettiğini vurgularken, olası sonuçların küresel ölçekte ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken devasa sıcak su kütlesinin yüzeye doğru hareketlendiğini saptadı. Bu kritik hareketlilik, Süper El Nino'nun önümüzdeki kış aylarını da kapsayacak şekilde uzun süre etkili olma ihtimalini yüzde 96'ya çıkardı.

SICAKLIK REKORLARI ALTÜST OLACAK

Hızla güçlenen bu hava dalgası, halihazırda insan eliyle tetiklenen küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da keskinleştirecek. Dünyayı en son 2015-2016 yıllarında vuran Süper El Nino, birçok bölgede büyük felaketlere yol açmıştı. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki dönemin dünya tarihinin en sıcak yılları olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.