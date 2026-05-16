2026 için küresel alarm! Süper El Nino için geri sayım başladı!

Küresel iklimi derinden sarsma potansiyeli taşıyan Süper El Nino dalgası için bilim dünyasından endişe verici uyarılar gelmeye devam ediyor.
Okyanus yüzey sıcaklıklarında başlayan olağanüstü değişimin zincirleme bir etki yaratabileceği belirtilirken, 2026 yılında dünya genelinde etkisini artırması beklenen bu doğa olayının kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve iklim dengesizlikleriyle birlikte "kavrulma" dönemini tetikleyebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, sürecin seyrine dair belirsizliğin devam ettiğini vurgularken, olası sonuçların küresel ölçekte ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor.
OKYANUS SICAKLIKLARI ALARM VERİYOR: OLASILIK YÜZDE 96
Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki su sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen El Nino, dünya genelindeki rüzgar koridorlarını değiştiriyor.
Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken devasa sıcak su kütlesinin yüzeye doğru hareketlendiğini saptadı. Bu kritik hareketlilik, Süper El Nino'nun önümüzdeki kış aylarını da kapsayacak şekilde uzun süre etkili olma ihtimalini yüzde 96'ya çıkardı.
SICAKLIK REKORLARI ALTÜST OLACAK
Hızla güçlenen bu hava dalgası, halihazırda insan eliyle tetiklenen küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da keskinleştirecek. Dünyayı en son 2015-2016 yıllarında vuran Süper El Nino, birçok bölgede büyük felaketlere yol açmıştı. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki dönemin dünya tarihinin en sıcak yılları olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.
DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKELER: BİR YANDA KURAKLIK, BİR YANDA SEL
Süper El Nino'nun yaratacağı en büyük tehdit, dünya genelinde görülecek asimetrik hava olayları. Tek bir iklim dalgası, dünyanın farklı noktalarında taban tabana zıt felaketlere yol açacak:
Güneydoğu Asya ve Hindistan: Yaz aylarında muson yağmurları azalacak, ciddi bir kuraklık ve tarımsal kriz kapıyı çalacak.
Karayıpler ve Güney Afrika: Şiddetli kuraklık ve orman yangınları riski en üst seviyeye çıkacak.
Pasifik Bölgesi: Fırtına hareketliliği artacak, devasa tayfunlar ve sel felaketleri yaşanabilecek.
Kuzey Amerika: Kış ayları normalden çok daha ılıman geçecek. Atlantik'teki kasırga sezonu baskılansa da Pasifik'teki hareketlilik küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.
KÜRESEL TARIM VE ENERJİ KORİDORU TEHLİKEDE
Uzmanlar, bu ekstrem hava olaylarının sadece doğayı değil, insan yaşamının temel direklerini de vuracağı konusunda hemfikir. Tarımsal üretimin darbe almasıyla gıda fiyatlarında küresel bir artış yaşanabilir. Aynı zamanda aşırı sıcaklar ve fırtınalar, enerji altyapılarını ve su kaynaklarını sınırlarına kadar zorlayacak.
2026 yılı, insanlığın iklim kriziyle bugüne kadarki en büyük sınavlarından biri olmaya aday görünüyor.