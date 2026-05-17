Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan emsal nafaka kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal niteliği taşıyan dikkat çekici bir karara imza attı. İstanbul'da görülen boşanma davasında yerel mahkeme tarafından kadına bağlanan yoksulluk nafakası, Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu. Düzenli geliri bulunan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmeden daire, nafaka kararını iptal ederken boşanma ve diğer hükümlerin ise onanmasına karar verdi.









Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu.



Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan D.Z, eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın L.Z, evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı.





Yargılamayı yapan İstanbul 11. Aile Mahkemesi, davacı erkek D.Z'nin daha ağır kusurlu olduğunu, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını tespit ederek tarafların boşanmasına, ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.



İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu.



Bunun üzerine davacı D.Z, taraflara kusur belirlenmesi ile nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti.