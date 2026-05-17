Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 2 bin liradan satılıyor Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 2 bin liradan satılıyor Erzincan'da özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde kendiliğinden yetişen çaşır mantarı, kilogramı 2 bin liradan satışa sunuluyor. Yüksek protein değeri bulunan mantar yoğun ilgi görüyor.









Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarı, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi görüyor.





Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.