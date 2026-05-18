19 Mayıs'ta kargolar dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri...

Resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs öncesinde kargoların çalışma durumuna araştırmalar hız kazandı. Kargo gönderimi yapacak ya da sipariş teslimatı bekleyen vatandaşlar, "19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı?" , "Kargolar dağıtım yapıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı...
19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Yurtiçi Kargo 19 Mayıs'ta kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı ve şirket yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerleri müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir."
Aras Kargo da 19 Mayıs günü açık olacak. Şirket, sosyal medya hesabından şu ifadeleri duyurdu;
"19 Mayıs Salı günü tüm birimlerimizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz."
MNG Kargo 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
19 Mayıs Salı günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz."
19 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Salı günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için PTT kapalı olacak. 19 Mayıs'ta PTT Kargo dağıtım yapmayacak ve hizmet vermeyecek.