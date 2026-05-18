AÖF final sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak AÖF final sonuçları için geri sayım sürerken, adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF, sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihini takip eden 10 ile 15 gün içerisinde ilan etmektedir. 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavlar göz önüne alındığında, 2026 AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını posta yoluyla değil, dijital ortamdan öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren şu adımlar izlenmelidir:
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu (aosogrenci.anadolu.edu.tr) adresine gidin.
T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın (E-Devlet seçeneği de mevcuttur).
Panelde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.