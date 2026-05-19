19 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İZBAN, METRO, MARMARAY...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında toplu taşıma kararı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda İstanbul , Ankara ve İzmir 'de milyonlarca vatandaş bugün bazı raylı sistem ve toplu ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. Marmaray , Başkentray ve İZBAN başta olmak üzere birçok hatta ücretsiz ulaşım uygulanırken, "19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?" sorusu da gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte 19 Mayıs 2026 toplu taşıma ücretsiz hatlar listesi…

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

19 MAYIS HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay seferleri için belediye meclisinden çıkacak karara göre genellikle ücretsiz veya indirimli uygulama yapılmaktadır. Ancak İZBAN'ın ücretsiz olacağı kesinleşmiştir.