Mersin’de silahlı saldırgan dehşeti

MERSİN'DE eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda silahlı saldırılarına devam eden cani, 6 kişiyi hayattan kopardı. Edinilen bilgiye göre, Metin Özden (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda TIR şoförü Abdullah Koca'yı ve pompacı Gökay Sefiloğlu'nu öldürdü.

ORMANA KAÇTI

ŞÜPHELİNİN saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.