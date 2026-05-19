Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

ADANA merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonla, toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini belirterek, 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldığını duyurdu.