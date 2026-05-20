Koçak ailesinde sular durulmuyor! Gizli cenaze şoku ortalığı karıştırdı

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak, 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti ama kimsenin haberi olmadı! Çünkü beraber yaşadığı kızı Naciye Koçak, mahkemelik olduğu kardeşlerine haber vermeden aynı gün, evdeki iki çalışanıyla birlikte annesini defnetmiş!
Arkasından daha da ilginç olaylar yaşanmış. Vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etmiş. Zaten Servet Hanım'ın vefatını da dostları bu davetle öğrenmiş. Bunu duyan Naciye Koçak, abisi Recai Koçak'a inat bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organize etmiş.
Herkesi tek tek arayıp "Annem sizi çok severdi, muhakkak bekliyorum" diyerek onları kendi hazırladığı mevlide çağırmış. Ama kulağıma gelenlere göre; Servet Koçak'ın cenazesini haber vermediği ve ona son görevlerini yerine getiremedikleri için Naciye Koçak'a kızmışlar ve çoğu Recai Koçak'ın organize ettiği mevlide katılmışlar. İki kardeşin, annelerinin vefatı üzerinden kavgaya tutuşması ne acı değil mi?
MİRAS DAVALARI DEVAM EDİYOR
Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. O zamandan bu yana kardeşlerin farklı davaları devam ediyor.
OYA-RECAİ KOÇAK
Recai Koçak'ın, annesinin ölümünü gizlediği ve gizlice defnettiği için kardeşi Naciye Koçak'ı savcılığa verdiğini de öğrendim.
Naciye Koçak, 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip Komşu'ya gelin gitmiş ancak 1.5 yıl sonra boşanıp İstanbul'a dönmüştü. O tarihten beri de annesiyle birlikte yaşıyordu.