Koçak ailesinde sular durulmuyor! Gizli cenaze şoku ortalığı karıştırdı

Bir dönem Türkiye 'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak, 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti ama kimsenin haberi olmadı! Çünkü beraber yaşadığı kızı Naciye Koçak, mahkemelik olduğu kardeşlerine haber vermeden aynı gün, evdeki iki çalışanıyla birlikte annesini defnetmiş!

Arkasından daha da ilginç olaylar yaşanmış. Vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etmiş. Zaten Servet Hanım'ın vefatını da dostları bu davetle öğrenmiş. Bunu duyan Naciye Koçak, abisi Recai Koçak'a inat bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organize etmiş.

Herkesi tek tek arayıp "Annem sizi çok severdi, muhakkak bekliyorum" diyerek onları kendi hazırladığı mevlide çağırmış. Ama kulağıma gelenlere göre; Servet Koçak'ın cenazesini haber vermediği ve ona son görevlerini yerine getiremedikleri için Naciye Koçak'a kızmışlar ve çoğu Recai Koçak'ın organize ettiği mevlide katılmışlar. İki kardeşin, annelerinin vefatı üzerinden kavgaya tutuşması ne acı değil mi?