OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026? | Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler hangi gün dağıtalacak? İşte karne günü takvimi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin idari izinle beraber uzatıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum." dedi.