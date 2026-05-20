OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026? | Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler hangi gün dağıtalacak? İşte karne günü takvimi

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa süre kala gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime çevrildi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar, "Karneler haziranın kaçında verilecek, okullar hangi gün kapanacak?" sorularının yanıtını arıyor. İşte MEB karne günü takvimi…
MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuşacak ve yaz tatili süreci başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin idari izinle beraber uzatıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum." dedi.