SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken detaylar dosyaya girdi

DİKKAT ÇEKEN ERKEK DNA'SI DETAYI Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.

MOBBİNG'E UĞRADIĞI' İDDİASINA DA TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ Öte yandan Gürel'in ölümünden ayrı olarak eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek hukuk bürosu avukatlarından şikayetçi olmuştu.