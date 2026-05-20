Suça sürüklenen çocuklar için tarihi adım!





KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği dersler müfredata dahil edilmeli.

Akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimler artırılmalı.

Okul-aile işbirliği, sistematik hale getirilmeli.

Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmalar kurulmalı.

Çocuk mahkemeleri, savcılıklar ve kolluk birimlerinde ihtisaslaşma artırılmalı.

Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmaları kurulmalı.

Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları sürece daha aktif dahil edilmeli.

Çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulmalı.