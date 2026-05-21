7 ilde PAYMİX-4 baskını

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX-4 operasyonunda, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

YASA dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/ taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir." Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

26.4 MİLYARLIK SUÇ ŞEBEKESİ

MERSİN merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve uyuşturucuya yönelik düzenlenen iki ayrı büyük operasyonda, 26,4 milyar liralık işlem hacmine sahip suç şebekesi çökertildi ve 158 kişi hakkında işlem başlatıldı; Van'da gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonunda ise 850 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, silah, uyuşturucu madde, nakit para ile birlikte lüks araç ve taşınmazlara el konulurken, suç gelirlerinin farklı sektörler üzerinden aklandığı tespit edildi.