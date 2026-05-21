Hilal Kaplan’ın acı günü

İSTANBUL'DA bir süredir hastanede tedavi gören Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan'ın annesi Halime Kaplan hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Kaplan'ın cenaze namazı Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye meslektaşları, sevenleri, yakınlarının yanı sıra medya ve siyaset dünyasından da isimler katıldı. Aynı zamanda camii çevresine birçok kişi taziye maksadıyla çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ve AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan yer aldı. Halime Kaplan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.