Kıbrıs’tan İzmir’e uzanan şifa yolculuğu

KIBRIS Lefkoşa'da yaşayan 57 yaşındaki Şefika Kıral, halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji tanısıyla 4 yıl boyunca büyük sıkıntılar çekti. Ancak bu zorlu süreç, İzmir'deki başarılı bir ameliyatla son buldu. Önceden avuç avuç ilaç içmek zorunda kalan Kıral, Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un gerçekleştirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Kıral, ilaçların sadece geçici bir rahatlama sağladığını, ancak ağrıların tekrar başladığını belirtti. Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi paylaşan Kıral, "Ağrı yok, sızı yok, artık rahatlıkla yiyorum" dedi.