Malatya depremi sonrası gözler Yedisu Fayı’nda

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre dün saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi. Sarsıntı Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar, depremin ardından gözlerin yeniden Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesine çevrildiğini belirtirken özellikle uzun süredir kırılmayan Yedisu Fayı'na dikkat çekiyor.
'200 YILDIR KIRILMADI'
PROF. Dr. Süleyman Pampal, 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada Malatya'nın oldukça hassas bir bölge olduğunu çevredeki fayların 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini ama asıl sırada bekleyenin Yedisu Fayı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Süleyman Pampal söz konusu fay ile ilgili, "Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı. Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200- 250 yıldır kırılmadı.
Deprem kayıtlarına baktığımızda 7.4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor. Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı'na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneyde yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor" dedi.
PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY UYARMIŞTI...
DEPREM sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından yaklaşık iki hafta önce yapılan değerlendirmeler yeniden tartışma konusu oldu. Üşümezsoy'un kişisel yayınlarında Battalgazi hattına dikkat çektiği ve bölgedeki fay segmentleri hakkında uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı. Uzman, geçmiş açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Battalgazi'ye doğru giden kesimlerde depremler olacağını vurgulamıştık." Üşümezsoy açıklamalarında, 2020 Sivrice depremi sonrası bölgede oluşan stres dağılımına dikkat çekerek, Pötürge ve Battalgazi hattında gerilim birikimi olabileceğini ifade etmişti.