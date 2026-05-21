Malatya depremi sonrası gözler Yedisu Fayı'nda Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, 200-250 yıldır kırılmadığı belirtilen Yedisu Fayı'na dikkat çekti.









AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre dün saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi. Sarsıntı Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar, depremin ardından gözlerin yeniden Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesine çevrildiğini belirtirken özellikle uzun süredir kırılmayan Yedisu Fayı'na dikkat çekiyor.

'200 YILDIR KIRILMADI'

PROF. Dr. Süleyman Pampal, 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada Malatya'nın oldukça hassas bir bölge olduğunu çevredeki fayların 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini ama asıl sırada bekleyenin Yedisu Fayı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Süleyman Pampal söz konusu fay ile ilgili, "Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı. Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200- 250 yıldır kırılmadı.