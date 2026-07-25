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Haberler Yaşam Adana'da kahreden olay! Sadece çocuğunun terliğini almak istemişti: Suda boğularak hayatını kaybetti

Adana'da kahreden olay! Sadece çocuğunun terliğini almak istemişti: Suda boğularak hayatını kaybetti

Adana'da ailesiyle gittiği piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini almak için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Şahin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

Adana’da kahreden olay! Sadece çocuğunun terliğini almak istemişti: Suda boğularak hayatını kaybetti

Şahin Doğan (40) ailesiyle piknik yapmak için otomobiliyle Bayramhacılı Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısına gitti.

Piknik yaptıkları sırada kızının terliğinin suya düşmesi üzerine Doğan, baraj gölüne girdi.

Bir süre sonra Doğan'ın gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Adana’da kahreden olay! Sadece çocuğunun terliğini almak istemişti: Suda boğularak hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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