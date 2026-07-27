Üzerine beton parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Antalya
'nın Serik
ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada 41 yaşındaki işçi Cihan Pınar hayatını kaybetti. Karadayı Mahallesi'ndeki inşaatta çalıştığı sırada dış cepheden kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Pınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine şantiyeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.