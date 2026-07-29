Hisarönü’nde milyon dolarlık dev buluşma

Marmaris'e bağlı Hisarönü Körfezi, bu yaz da dünyanın en zengin isimlerinin uğrak noktası oldu. Emel Sayın ve Çökertme koylarında aynı günlerde demirleyen iki süperyatın toplam değerinin 650 milyon doları aştığı belirtildi. Rus milyarder Alexander Nesis ile Çinli iş insanı Richard Liu, ile geçtiğimiz aylarda Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve Fransız milyarder Bernard Arnault'ın tercih ettiği Hisarönü Körfezi, uluslararası süperyat turizminin öne çıkan destinasyonları arasında yer almayı sürdürdü.
DİKKATLER ROMEA'DA
İlk olarak Rus milyarder Alexander Nesis'e ait 81,8 metrelik RoMEA dikkati çekti. Alman tersanesi Abeking Rasmussen tarafından inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen süperyatın iç ve dış tasarımı Terence Disdale imzası taşıyor. Doğal malzemeler ve el işçiliğiyle öne çıkan yatta spa merkezi, Fin saunası, buhar odası, masaj salonu, açık hava sineması, jakuzi ve geniş güneşlenme alanları bulunuyor. Altı kamarasında 12 misafir ağırlayabilen yat, 25 kişilik mürettebatla hizmet veriyor.1990'lı yıllarda girişimcilik hayatına atılan Nesis, ICT Group adlı özel yatırım şirketinin kurucusudur. Rus iş insanı, daha önce Baltık Tersanesi'nin yönetiminde yer almıştır. Forbes'un son verilerine göre kişisel serveti 2 milyar dolar civarındadır.
ÇİN DEVİ DE MARMARİS'TE
Hisarönü Körfezi'nde dikkat çeken bir diğer yat ise 134,2 metrelik MY Deep Blue oldu. Alman yat üreticisi Lürssen Yachts tarafından inşa edilen ve yaklaşık 450 milyon dolar değer biçilen süperyat, dünyanın en yeni mega yatları arasında gösteriliyor. Çin'in e-ticaret devi JD.com'un kurucusu milyarder Richard Liu'ya (Liu Qiangdong) ait olduğu belirtilen MY Deep Blue; helikopter pisti, çift yüzme havuzu ve ultra lüks yaşam alanlarıyla adeta deniz üzerinde yüzen bir saray görünümü sunuyor. E-ticaret devi JD.com'un kurucusu olan Liu'nun servetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
ARNAULT'IN YATI 150 MİLYON DOLAR
Lüks moda imparatorluğu LVMH'nin yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault'a ait olduğu bilinen 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Symphony, Marmaris Hisarönünde demir atan lüks yatlardan biri oldu. Altı katlı bu dev yat, sekiz adet özel tasarım süit kabiniyle aynı anda 20 kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip. Yatın iç dekorasyonunda açık tonlarda ahşap malzemeler öne çıkarken, nötr renklerde mobilyalar ve zarif altın detaylar dikkat çekiyor. Lüks donanımıyla öne çıkan Symphony cam zeminli bir yüzme havuzuna, şelale kenarına, hem açık hem kapalı sinema salonlarına sahip. Ayrıca spa, sauna, jakuzili özel bir güverte, plaj kulübü ve çevre dostu, biyolojik olarak çözünebilen toplarla donatılmış portatif bir golf sahası da mevcut. MTU motorlarıyla çalışan yat, saatte 21 knot hıza ulaşabiliyor. Fransız milyarder Bernard Arnault, dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alıyor. 2019'un Aralık ayında kısa bir süreliğine Jeff Bezos'u geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etmişti. Forbes'in verilerine göre Arnault'nun mevcut serveti yaklaşık 174 milyar dolar.
BEZOS 135 METRELİK YATIYLA GELDİ
Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Marmaris koylarını dolaşmış ve Hisarönün'de demirlemişti. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında Göcek ve Marmaris koylarında misafirlerini ağırlıyordu. 136 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, özellikleri ile de dikkati çekiyor. Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.