Hisarönü’nde milyon dolarlık dev buluşma





ARNAULT'IN YATI 150 MİLYON DOLAR

Lüks moda imparatorluğu LVMH'nin yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault'a ait olduğu bilinen 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Symphony, Marmaris Hisarönünde demir atan lüks yatlardan biri oldu. Altı katlı bu dev yat, sekiz adet özel tasarım süit kabiniyle aynı anda 20 kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip. Yatın iç dekorasyonunda açık tonlarda ahşap malzemeler öne çıkarken, nötr renklerde mobilyalar ve zarif altın detaylar dikkat çekiyor. Lüks donanımıyla öne çıkan Symphony cam zeminli bir yüzme havuzuna, şelale kenarına, hem açık hem kapalı sinema salonlarına sahip. Ayrıca spa, sauna, jakuzili özel bir güverte, plaj kulübü ve çevre dostu, biyolojik olarak çözünebilen toplarla donatılmış portatif bir golf sahası da mevcut. MTU motorlarıyla çalışan yat, saatte 21 knot hıza ulaşabiliyor. Fransız milyarder Bernard Arnault, dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alıyor. 2019'un Aralık ayında kısa bir süreliğine Jeff Bezos'u geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etmişti. Forbes'in verilerine göre Arnault'nun mevcut serveti yaklaşık 174 milyar dolar.