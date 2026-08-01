Kuraklık takibi dijitalleşiyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda geliştirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi'nin (TAKİS) hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri dijital ortamda anlık takip edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre TAKİS hizmete sunuldu. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geliştirilen sistemle meteorolojik veriler, su kaynaklarına ilişkin göstergeler ve fenolojik gözlemler tek platformda toplanacak. TAKİS ile il ve ilçe düzeyinde tarımsal kuraklığın izlenmesi, analiz edilmesi ve risk değerlendirmesinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Dijital dönüşüm güçlendirilirken iklim değişikliğine uyum çalışmalarının desteklenmesi, kuraklık risklerinin erken tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi planlanıyor.