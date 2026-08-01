SON DAKİKA: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi





Gülistan Doku davasında 4. dalga operasyonunda 19 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından; ilk gün Erzurum Adliyesine getirilen 8 şüpheliden 4 kişi tutuklanmış, 3 kişiye adli kontrol kararı verilmiş ve 1 kişi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte ikinci gün adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i mahkeme tarafından tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kalan 5 şüpheli kolluk görevlisinde de savcılıktaki ifade işlemleri sonrası 4'ü mahkemeye sevk edildi. Bunlardan 2'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu halen sürüyor.



15 İLDE 19 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON



Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında; Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamada; soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran deliller elde edildiği belirtilmişti.