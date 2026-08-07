AĞUSTOS KABUSU: Eyyam-ı Bahur ne zaman bitecek? Yolun sonu göründü mü? Yeni bir dalga gelir mi?

Rekor sıcaklıklar ve yüksek nemle geçen zorlu Eyyam-ı Bahur dönemi resmen geride kalıyor.
KAVURUCU SICAKLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Yaz mevsiminin en çetin dönemi olan ve "çöl sıcakları" olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur etkisini kaybetmeye başlıyor. Temmuz ayının son günlerinden itibaren yurt genelinde termometreleri rekor seviyelere çıkaran, yüksek nemle birleşerek nefes almayı dahi zorlaştıran hava dalgası 7-8 Ağustos itibarıyla gücünü yitiriyor.
SICAKLIKLAR KAÇ DERECE DÜŞECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yerini daha serin hava kütlelerine bırakması bekleniyor. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece düşerek mevsim normallerine çekileceği tahmin ediliyor. Özellikle rüzgarın sertleşmesiyle birlikte yüksek nem hissi azalacak.
BÖLGE BÖLGE RAHATLAMA BAŞLIYOR
Eyyam-ı Bahur'un en yoğun hissedildiği Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ferahlama periyodu başlıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da aşırı sıcaklar yerini mevsim normallerine bırakacak. Kuzey kesimlerde ise yerel ve kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?
Yazın en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının ilk haftası arasında gerçekleşir. Kuzey yarımkürede yaşanan bu dönem, yüksek nem ve rüzgarsız havayla birleştiğinde hissedilen sıcaklığı ekstrem seviyelere çıkarır.
SICAKLAR BİTTİ Mİ, YENİ BİR DALGA GELİR Mİ?
Eyyam-ı Bahur geride kalsa da yaz mevsiminin devam ettiği unutulmamalı. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesinin ardından Ağustos ayının ortasında "Basra sıcakları" olarak bilinen yeni ve daha kısa süreli sıcak hava dalgalarının görülebileceği konusunda uyarıyor. Yine de önümüzdeki birkaç gün vatandaşlar rahat bir nefes alacak.