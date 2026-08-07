AĞUSTOS KABUSU: Eyyam-ı Bahur ne zaman bitecek? Yolun sonu göründü mü? Yeni bir dalga gelir mi?

BÖLGE BÖLGE RAHATLAMA BAŞLIYOR

Eyyam-ı Bahur'un en yoğun hissedildiği Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ferahlama periyodu başlıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da aşırı sıcaklar yerini mevsim normallerine bırakacak. Kuzey kesimlerde ise yerel ve kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.





EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Yazın en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının ilk haftası arasında gerçekleşir. Kuzey yarımkürede yaşanan bu dönem, yüksek nem ve rüzgarsız havayla birleştiğinde hissedilen sıcaklığı ekstrem seviyelere çıkarır.