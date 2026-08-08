YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, YARIN SON MU? 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih işlemleri 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklerken "2026 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Öte yandan, YKS tercih kılavuzunda üniversite kayıtlarının 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağının belirtilmesi, sonuçların açıklanacağı döneme ilişkin ipucu veriyor.