Türk turistlerin son yıllarda en fazla tercih ettiği yurt dışı tatil rotalarından biri haline gelen Yunanistan'dan endişelendiren haber geldi. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle ülkede alarm seviyesi yükseldi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yıl içerisinde tespit edilen Batı Nil Virüsü vaka sayısı 65'e çıktı. Son bir haftada 23 yeni vaka kaydedilirken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu.
SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR
Vakaların 54'ünde merkezi sinir sistemi tutulumu tespit edildi. Bu kişilerde ensefalit, menenjit ve akut flask paralizi gibi ağır nörolojik tablolar gelişebildiği belirtildi. Geri kalan 11 vakanın ise merkezi sinir sistemi tutulumu olmadan daha hafif seyrettiği bildirildi. Yunan sağlık makamları, yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Yunanistan'daki virüs alarmı, Türk turistlerin Ege adalarına yoğun ilgi gösterdiği döneme denk geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk turist Yunanistan'ı ziyaret etti. Bu nedenle Batı Nil Virüsü vakalarındaki artış, yaz tatili için Yunanistan'ı tercih eden Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.
ÇOĞUNLUK HAFİF GEÇİRİYOR
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastalığın çoğu kişide hafif seyrettiğini ancak özellikle yaşlılarda ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Yavuz, virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin herhangi bir belirti göstermediğini, yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, kırıklık, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini söyledi. Hastalığın çoğunlukla bir hafta ile 10 gün içerisinde kendiliğinden geçtiğini belirten Yavuz, virüs bulaşanların yaklaşık yüzde 1-2'sinde ise beyin veya omurilik tutulumu gelişebildiğine dikkat çekti. Merkezi sinir sistemi tutulduğunda hastalığın çok daha ağır seyredebileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, beyin zarı iltihabı, ensefalit, bilinç değişikliği, denge bozukluğu, hareketlerde yavaşlama ve titreme gibi belirtilerin görülebileceğini, ağır vakalarda felç gelişebileceğini ifade etti.
İNSANDAN BULAŞMIYOR
Batı Nil Virüsü'nün esas olarak Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığını belirten Yavuz, virüsün doğadaki kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüsüne dikkat çekti. Türkiye'nin de önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu belirten Yavuz, sivrisineklerin virüsü kuşlardan alarak insanlara ve bazı hayvanlara taşıyabildiğini söyledi. Uzmanlara göre insandan insana doğrudan bulaşma söz konusu değil. Uzmanlar, Yunanistan'daki vaka artışının tek başına ülkeye seyahatlerin durdurulması anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Ancak özellikle ileri yaştaki kişilerin ve risk grubundaki tatilcilerin sivrisineklerden korunma konusunda daha dikkatli olması gerekiyor.
UZUN KOLLU VE AÇIK RENK KIYAFET KORUYOR
Batı Nil Virüsü'ne karşı özel bir tedavi veya yaygın kullanıma sunulmuş bir insan aşısı bulunmadığından, korunmada sivrisinek ısırıklarının önlenmesi önem taşıyor. Yunanistan'a gidecek Türk turistlere şu önlemler öneriliyor: "Sivrisinek kovucu ürünler kullanın. Özellikle akşam saatlerinde açıkta kalan cilt bölgelerini koruyun. Uzun kollu ve mümkün olduğunca açık renkli giysiler tercih edin. Ateş, şiddetli baş ağrısı, bilinç değişikliği veya nörolojik belirtiler ortaya çıkarsa sağlık kuruluşuna başvurun."