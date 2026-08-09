Haberler Yaşam Virüs alarmı Virüs alarmı Türk turistlerin yaz tatilinde yoğun ilgi gösterdiği Yunanistan ve Ege adalarında Batı Nil Virüsü vakaları artıyor. 2026’da tespit edilen yerel vaka sayısı 65’e yükselirken, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Türk turistlere sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alma çağrısı yapıldı. AYŞEN ALPTÜZÜN









Türk turistlerin son yıllarda en fazla tercih ettiği yurt dışı tatil rotalarından biri haline gelen Yunanistan'dan endişelendiren haber geldi. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle ülkede alarm seviyesi yükseldi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yıl içerisinde tespit edilen Batı Nil Virüsü vaka sayısı 65'e çıktı. Son bir haftada 23 yeni vaka kaydedilirken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu.

SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Vakaların 54'ünde merkezi sinir sistemi tutulumu tespit edildi. Bu kişilerde ensefalit, menenjit ve akut flask paralizi gibi ağır nörolojik tablolar gelişebildiği belirtildi. Geri kalan 11 vakanın ise merkezi sinir sistemi tutulumu olmadan daha hafif seyrettiği bildirildi. Yunan sağlık makamları, yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Yunanistan'daki virüs alarmı, Türk turistlerin Ege adalarına yoğun ilgi gösterdiği döneme denk geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk turist Yunanistan'ı ziyaret etti. Bu nedenle Batı Nil Virüsü vakalarındaki artış, yaz tatili için Yunanistan'ı tercih eden Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.