BİM'E YENİ ÜRÜNLER GELİYOR! 9-11 Ekim BİM kataloğu: Hangi ürünler satışta?

9-11 Ekim aktüel kataloglarında yer alan ürünler BİM aktüel kataloğunu yakından takip eden vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Cuma günü mağaza raflarında satışa sunulacak ürünler arasında Katlanır Çocuk Küveti, Katlanır Su Kovası, Bebek Basamağı, Biberon, Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı, Ortodontik Silikon Emzik, Kaşıklı Bebek Termosu ve daha birçok ürün yer alıyor.