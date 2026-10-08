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Haberler Yaşam BİM'E YENİ ÜRÜNLER GELİYOR! 9-11 Ekim BİM kataloğu: Hangi ürünler satışta?

BİM'E YENİ ÜRÜNLER GELİYOR! 9-11 Ekim BİM kataloğu: Hangi ürünler satışta?

Haftanın en dikkat çeken ve merak edilen 9-11 Ekim aktüel katalogları Cuma ve Pazar günü raflarda yerini alacak. İşte satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

9-11 Ekim aktüel kataloglarında yer alan ürünler BİM aktüel kataloğunu yakından takip eden vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Cuma günü mağaza raflarında satışa sunulacak ürünler arasında Katlanır Çocuk Küveti, Katlanır Su Kovası, Bebek Basamağı, Biberon, Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı, Ortodontik Silikon Emzik, Kaşıklı Bebek Termosu ve daha birçok ürün yer alıyor.

PP Valiz Küçük Boy 999 TL

PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

Maisonette El Havlusu 69 TL

Maisonette Yüz Havlusu 115 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL

Boyunluklu Bere 149 TL

Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL

Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL

Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL

Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL

Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL

Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL

Çelik Sütlük 14 cm 219 TL

Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL

Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL

Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL

Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL

Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL

BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL

Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL

Bebek Nevresim Seti 359 TL

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL

Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

Bebek Basamağı 189 TL

Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

TCL 65 İnç 4K QLED Google TV 36.500 TL

Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL

Kauçuklu Tokmak 179 TL

Yağlayıcı ve Pas Sökücü 149 TL

Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL

11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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