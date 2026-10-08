BİM'E YENİ ÜRÜNLER GELİYOR! 9-11 Ekim BİM kataloğu: Hangi ürünler satışta?

9-11 Ekim aktüel kataloglarında yer alan ürünler BİM aktüel kataloğunu yakından takip eden vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Cuma günü mağaza raflarında satışa sunulacak ürünler arasında Katlanır Çocuk Küveti, Katlanır Su Kovası, Bebek Basamağı, Biberon, Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı, Ortodontik Silikon Emzik, Kaşıklı Bebek Termosu ve daha birçok ürün yer alıyor.
PP Valiz Küçük Boy 999 TL
PP Valiz Orta Boy 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL
Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL
Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL
Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 115 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL
Boyunluklu Bere 149 TL
Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL
Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL
Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL
Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL
Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL
Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL
Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL
Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL
Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL
BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL
Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL
Bebek Nevresim Seti 359 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL
Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL
Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL
Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL
TCL 65 İnç 4K QLED Google TV 36.500 TL
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL
Kauçuklu Tokmak 179 TL
Yağlayıcı ve Pas Sökücü 149 TL
Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL
11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
11 EKİM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU