ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 1. VE 2. DÖNEM MEB TAKVİMİ

2026-2027 eğitim yılına ilişkin tatil takvimi, öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Okullarda dersler devam ederken gözler Kasım ve Mart ara tatilleri ile yarıyıl tatiline çevrildi. Öğrenciler, sömestr ve yaz tatilinin başlangıç tarihlerini ve tatil sürelerini öğrenmek için MEB'in açıkladığı takvimi yakından takip ediyor. Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? İşte MEB takvimi…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
MEB tarafından açıklanan takvime göre, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapılan ilk dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak.
Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.
8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemin ardından, 2026-2027 eğitim-öğretim maratonu 25 Haziran 2027 Cuma günü resmen sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
ARA TATİL TARİHLERİ 2027
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.