ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 1. VE 2. DÖNEM MEB TAKVİMİ

2026-2027 eğitim yılına ilişkin tatil takvimi, öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Okullarda dersler devam ederken gözler Kasım ve Mart ara tatilleri ile yarıyıl tatiline çevrildi. Öğrenciler, sömestr ve yaz tatilinin başlangıç tarihlerini ve tatil sürelerini öğrenmek için MEB'in açıkladığı takvimi yakından takip ediyor. Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? İşte MEB takvimi…