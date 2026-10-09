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Haberler Yaşam İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM CUMARTESİ |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Beylikdüzü, Üsküdar, Maltepe...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM CUMARTESİ |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Beylikdüzü, Üsküdar, Maltepe...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi saatleri..

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

BEDAŞ ve AYEDAŞ programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Bahçelievler, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bakım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yelkenciler, Vatan, Fevzipaşa, İlkkurşun

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Mecidiye, Aral, Kurban, Sibel, Kerim, Deha, Ziya Gökalp, Atay, Finans, Kutlu, Şehit Emre Büyükyıldırım, Karaçay, Adak, Diriliş, Baha

11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak

14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bereket, Nane, Vatan, Erzurum, Kozandağı, Fevzipaşa

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük, Finans

16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: SCADA Çalışması

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi: 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 126., 128., 130., 132., 35., 80., 90., 98., Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Esenler, Oruçreis Mahallesi: 580., 582., 584., Barbaros, Oğuzhan

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana

12:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu

Çatalca, Ovayenice Mahallesi: Duygu

Çatalca, Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

11:38 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: Bentler, Sarnıç

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi: 1127.

Başakşehir, Şamlar Mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak

11:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz

Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Sarıyer, Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Hikmet

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9:15-18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Güler, Rehaf, Alaçam, Emek Öz, Buğra, Bozkurtlar, Figen, Bozkurt çıkmazı

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Tevfik İleri

09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mesnevi, Ankara, Nergis, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Meydan, Kutup, Küşat, Fatih, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Ervah, Yakacık, Taşlık, Yeldeğirmeni, Keşkül

10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Nebi, Rıfat Ilgaz, Aheste, Efe, Şehit Ömer Ay, Marmara, Çimenli

12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Işılay, Adaçayı, Topçam, Çağlar, Bal, Buhara, Nakarat

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Ekim 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Alparslan, Eroğlu, Antalya

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan, Kınalıtaş, Antalya, Şükrü, Aycan

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