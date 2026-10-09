İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM CUMARTESİ |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Beylikdüzü, Üsküdar, Maltepe...

BEDAŞ ve AYEDAŞ programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Bahçelievler, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bakım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yelkenciler, Vatan, Fevzipaşa, İlkkurşun
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Mecidiye, Aral, Kurban, Sibel, Kerim, Deha, Ziya Gökalp, Atay, Finans, Kutlu, Şehit Emre Büyükyıldırım, Karaçay, Adak, Diriliş, Baha
11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak
14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bereket, Nane, Vatan, Erzurum, Kozandağı, Fevzipaşa
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük, Finans
16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: SCADA Çalışması
Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi: 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 126., 128., 130., 132., 35., 80., 90., 98., Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Esenler, Oruçreis Mahallesi: 580., 582., 584., Barbaros, Oğuzhan
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi
Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana
12:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi
Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu
Çatalca, Ovayenice Mahallesi: Duygu
Çatalca, Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu
GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
11:38 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: Bentler, Sarnıç
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu
Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi: 1127.Başakşehir, Şamlar Mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak
11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz
Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Sarıyer, Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Hikmet
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
9:15-18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Güler, Rehaf, Alaçam, Emek Öz, Buğra, Bozkurtlar, Figen, Bozkurt çıkmazı
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tevfik İleri
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mesnevi, Ankara, Nergis, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Meydan, Kutup, Küşat, Fatih, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Ervah, Yakacık, Taşlık, Yeldeğirmeni, Keşkül
10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nebi, Rıfat Ilgaz, Aheste, Efe, Şehit Ömer Ay, Marmara, Çimenli
12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Işılay, Adaçayı, Topçam, Çağlar, Bal, Buhara, Nakarat
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Ekim 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Alparslan, Eroğlu, Antalya
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan, Kınalıtaş, Antalya, Şükrü, Aycan