İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM CUMARTESİ |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Beylikdüzü, Üsküdar, Maltepe...

BEDAŞ ve AYEDAŞ programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Bahçelievler, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bakım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.