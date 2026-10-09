ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? | ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 Öğretmenler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı gündeme geldi. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlamlı gün, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Öğretmenlerin emek ve katkılarını hatırlatan özel gün öncesinde, Öğretmenler Günü'nün tarihçesi, önemi ve bu yılki kutlama tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor.