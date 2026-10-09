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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? | ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 Öğretmenler Günü tarihi, Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Türkiye’de her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl salı gününe denk geliyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve eğitim emekçilerinin toplumdaki değerini vurgulamak amacıyla kutlanan bu özel günün tarihçesi, önemi ve kutlama programları araştırılıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 Öğretmenler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı gündeme geldi. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlamlı gün, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Öğretmenlerin emek ve katkılarını hatırlatan özel gün öncesinde, Öğretmenler Günü'nün tarihçesi, önemi ve bu yılki kutlama tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftanın ilk günü etkinliklerle kutlanacak.

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