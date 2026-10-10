İstanbul'da o güzergah 12 gün kapalı! O ilçede 7 saat sürecek yol çalışması...

İstanbul'da D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüler için yeni trafik düzenlemesi uygulanacak. Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde yapılacak derz değişimi nedeniyle trafik, 12 gün boyunca her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.
ÇALIŞMA 12 GÜN SÜRECEK
Viyadükte yapılacak derz değişim çalışmasının 12 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışma süresince bölgede trafik akışının belirlenen düzenlemeye göre sağlanacağı bildirildi.
TRAFİK 7 SAAT BOYUNCA YAN YOLA AKTARILACAK
Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.
Gece boyunca uygulanacak düzenlemenin, çalışma alanında trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Sürücülerin güzergâhtaki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.