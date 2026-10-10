  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İstanbul'da o güzergah 12 gün kapalı! O ilçede 7 saat sürecek yol çalışması...

İstanbul'da o güzergah 12 gün kapalı! O ilçede 7 saat sürecek yol çalışması...

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü’nde derz değişim çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidiliyor. 12 gün sürecek çalışma kapsamında Edirne yönündeki trafik, her gece 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İstanbul'da D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüler için yeni trafik düzenlemesi uygulanacak. Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde yapılacak derz değişimi nedeniyle trafik, 12 gün boyunca her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.

ÇALIŞMA 12 GÜN SÜRECEK

Viyadükte yapılacak derz değişim çalışmasının 12 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışma süresince bölgede trafik akışının belirlenen düzenlemeye göre sağlanacağı bildirildi.

TRAFİK 7 SAAT BOYUNCA YAN YOLA AKTARILACAK

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.

Gece boyunca uygulanacak düzenlemenin, çalışma alanında trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Sürücülerin güzergâhtaki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA