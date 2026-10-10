İstanbul'da o güzergah 12 gün kapalı! O ilçede 7 saat sürecek yol çalışması...

İstanbul'da D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüler için yeni trafik düzenlemesi uygulanacak. Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde yapılacak derz değişimi nedeniyle trafik, 12 gün boyunca her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.