ÖSYM ALES 3 başvuruları ne zaman bitecek? | ÖSYM ALES 3 başvuru ekranı: Sınav ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılın son oturumu için başvuru ekranı erişime açıldı. Üniversitelerde lisansüstü eğitime devam etmek veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda başvuru tarihleri, sınav bedeli ve ödeme yöntemlerini inceleyebilirler.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılının son ALES oturumuna katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi 7 Ekim'de başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre işlemler 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Yüksek lisans, doktora veya akademik kadro hedefiyle sınava girecek adayların bu tarihe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Normal başvuru dönemini kaçıranlar için ise 21 Ekim'de geç başvuru imkanı sunulacak. Ancak bu tarihte sınava kaydolacak adaylardan artırımlı ücret alınıyor.
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ALES 3 BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuracak adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kayıt oluşturabilecek.
İşlemler için ais.osym.gov.tr adresine girilmesi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da e-Devlet aracılığıyla oturum açılması gerekiyor. Ardından 2026-ALES 3 seçilerek başvuru bilgileri kontrol edilecek ve gerekli alanlar doldurulacak.
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2026 ALES 3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 3 için sınav bedeli 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru sırasında oluşan ödeme bilgilerini kullanarak ücretlerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek.
Ödemeler Akbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası ve ÖSYM'nin duyurduğu diğer bankaların uygun işlem kanallarından gerçekleştirilebilecek. Sınav ücretini yatırmayan adayların kayıtları tamamlanmış sayılmayacağından ödeme durumunun da kontrol edilmesi gerekiyor.
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ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Yılın üçüncü ve son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerinin ölçüleceği sınavda adaylar, lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında kullanabilecekleri puanları elde etmek için ter dökecek.
ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarih ise 17 Aralık 2026 Perşembe olarak yer alıyor. Değerlendirme tamamlandığında adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.