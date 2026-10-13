Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamına damga vurdu! Dönüşü muhteşem oldu

Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.
Hasan, Hikmet'ten intikam almak için tersaneye giderken Emir ve Uzay da onu kurtarmaya yetişti.
Emir'i karşısında canlı gören Hasan'ın şaşkınlığı sürerken polis baskınıyla ortalık karıştı.
Hikmet kaçmaya çalıştığı sırada Uzay'a kardeşi Can'ın yaşadığını söyledi. Kardeşine kavuşma umuduna kapılan Uzay, Emir ve Hasan'ın üzerine silah doğrultarak Hikmet'in kaçmasına izin verdi.