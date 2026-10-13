Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamına damga vurdu! Dönüşü muhteşem oldu

Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.