Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı! Cani eş hakkında şok gelişme

Son dakika: İstanbul Üsküdar'da 4 Ağustos 2023'te yaşanan olayda, Yunus Yıldırım'ın eşi Merve Veziroğlu'nu mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla 58 yerinden yaraladığı iddia edildi. Ağır yaralanan Veziroğlu'nun yaşadığı dehşet, olayın ayrıntılarıyla gündeme geldi.
34 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli eş hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İNDİRİM TALEBİNDE BULUNDU
Olayın ardından Yıldırım, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu. Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 hapis cezasını bozdu. Dosya üst mahkemeye taşındı ve davanın yeniden görüşmesine karar verildi.
Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için çağrıda bulundu.
"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI
Eski eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu adalet çağrısında bulundu. Hükümlü kocanın cezada indirim talebiyle karar Yargıtay tarafından bozuldu. Dava 5 Kasım'da görülecek. 58 yerinden bıçaklanan fenomenin adalet çağrısı.
"ÖLECEKSİN" DEYİP BIÇAKLADI
Olayın yaşandığı gün saldırgan Yıldırım'ın kendisine "Öleceksin" dediğini anlatan Veziroğlu, "Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı." diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verip hayata tutunmaya çalışan Veziroğlu, caninin en ağır cezayı alması için çağrı yaptı.
"ŞANSA HAYATTA YAŞIYORSUN"
Çağrısında yaşadığı dehşete de değinen Veziroğlu, doktorların kendisine "Şansa yaşıyorsun" dediğini dile getirip karara tepki gösterdi. Veziroğlu, davanın bozulmasına ilişkin Yargıtay'ın gerekçelerini şöyle sıraladı:
"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."
Sanığın önceden ev sahibine "Biz kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin." gibi söylemleri olduğunu ifade eden Veziroğlu, "Bunun zeminin hazırlanması bile kasti olarak yaptığının göstergesi. Bu kararı çok yanlış bulunuyorum ve düzeltilmesini istiyorum." dedi.