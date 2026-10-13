Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı! Cani eş hakkında şok gelişme

"ÖLECEKSİN" DEYİP BIÇAKLADI

Olayın yaşandığı gün saldırgan Yıldırım'ın kendisine "Öleceksin" dediğini anlatan Veziroğlu, "Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı." diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verip hayata tutunmaya çalışan Veziroğlu, caninin en ağır cezayı alması için çağrı yaptı.