Kuyumcu Zahir Cız cinayetinde çarpıcı detaylar! Jet skiyle Yunanistan'a kaçacakmış...

KAÇIŞ ROTASI ADIM ADIM ORTAYA ÇIKARILDI Cinayetin nedenini ve tetiği çeken şüpheliyi belirleyen ekipler, Osman A.'nın izini Aydın 'a kadar sürdü. Cinayet dedektifleri, yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergahtaki KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde Osman A.'nın cinayeti işledikten sonra kendi kullandığı motosikletle Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiği belirlendi. Buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçerek saklanan şüphelinin, yine taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ne götürüldüğü ve buradaki bir eve yerleştirildiği tespit edildi.

Bir gece bu evde kalan Osman A.'nın, daha sonra başka bir araçla Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada da bir süre kalan şüphelinin, taksiyle Öğretmenler Bulvarı'na götürülerek Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiği ortaya çıkarıldı.



"YARDIM EDEN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI"



Özel ekibin yaptığı incelemelerde, Osman A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi. Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.