İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM | İstanbul'un barajlarında ne kadar su kaldı? İSKİ duyurdu: Ömerli, Terkos, Elmalı, Darlık...

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış ve kent genelinde yapılan turuncu kodlu uyarının ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İstanbullular, 14 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne? İşte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve su seviyelerine ilişkin son veriler…
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM 2026
İSKİ tarafından bugün (14 Ekim) itibariyle yapılan ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 38.06 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ
ÖMERLİ %54.25
DARLIK %59.91
ELMALI %77.798
TERKOS %30.57
ALİBEY %34.44
BÜYÜKÇEKMECE %26.04
SAZLIDERE %20.16